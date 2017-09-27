Под Одессой микроавтобус протаранил забор гимназии (фото)

В Овидиополе Одесской области водитель микроавтобуса «Фольцваген» не справился с управлением и совершил столкновение с забором местной гимназии. Об этом сообщает сайт «Надднестрянская правда».

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По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. На месте работали правоохранители. В результате аварии нанесен ущерб имуществу школы, сумму которого определит следствие.

Ранее в результате ДТП на Харьковщине пострадали 23 человека, в том числе 10 детей.