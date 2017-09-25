В результате ДТП а Харьковщине пострадали 23 человека, в том числе 10 детей

В Харьковской области в результате столкновения грузовика, легкового автомобиля и пассажирского автобуса пострадали 23 человека, в том числе 10 детей.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, авария произошла на мосту через реку Северский Донец в городе Изюм сегодня, 25 сентября, в 17.40.

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По предварительной информации, столкнулись автобус «Эталон», «ВАЗ-2121» и «Ман». Автобус врезался в столб. В результате столкновения пострадали 23 человек, среди них - 10 дети. Один мужчина и женщина получили открытые переломы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

На месте работают сотрудники полиции. Все подробности устанавливаются.