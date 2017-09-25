На Волыни два пьяных водителя совершили ДТП, госпитализированы 7 человек

В Волынской области в результате столкновения двух автомобилей были травмированы 8 человек, 7 из которых госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации ГУ Нацполиции в Волынской области, ДТП произошло вчера, 24 сентября, около 6.00 в результате столкновения Mazda-626 и Renault Scenic на автодороге в селе Змиенец Луцкого района.

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Отмечается, что за рулем легкового автомобиля Mazda-626 находился 27-летний житель Турийского района. Водитель, вероятно, не выбрав безопасную скорость движения, допустил столкновение с автомобилем Renault Scenic под управлением 25-летнего жителя Луцка, который поворачивал налево.

В результате водитель и четверо пассажиров Mazda-626 получили телесные повреждения разной степени тяжести. Все они госпитализированы. Также в больницу попали двое пассажиров автомобиля Renault Scenic. Водитель этого транспортного средства после осмотра врачей от госпитализации отказался.

Как отметили в полиции, оба водителя находились в состоянии алкогольного опьянения.

Сведения о ДТП следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.