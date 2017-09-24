В Киеве ночью горел склад полимерных материалов

В Деснянском районе Киева ночью горел склад полимерных материалов.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло в 23.42 23 сентября по ул. Вискозная, 17 на территории ООО «Три Групп» в одноэтажном складском здании (размеры 160х55м), в котором хранились изделия из полимерных материалов.

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«Пожар на площади около 3,5 тыс. квадратных метров был ликвидирован подразделениями ГСЧС в 4.49 24 сентября. Жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате пожара огнем уничтожены материальные ценности и часть кровли склада.

К тушению пожара привлекались 26 единиц основной и специальной техники, а также 120 человек личного состава.

Причина пожара и размер материального ущерба устанавливаются.