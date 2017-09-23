Пожар и взрывы на Донетчине: вблизи военного склада изъяли 150 боеприпасов

Вблизи военного склада в Никольском районе Донецкой области, где вчера произошли пожар и взрывы, пиротехники изъяли 150 боеприпасов.

Как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области, в частности, в с. Новоянисоль пиротехники выявили и изъяли 8 взрывоопасных предметов, на открытой территории вблизи села - 142 боеприпаса.

Завершено обследование территории населенного пункта.

В настоящее время осуществляется обследование открытой территории за пределами с. Новоянисоль.

Всего обследована территория площадью 20 га.

В свою очередь председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook сообщил, что пожар на складе боеприпасов был ликвидирован сегодня в 5.47.

Задокументированы повреждения по 14 адресам: в основном, оконные блоки, кровли и заборы. Информация о пострадавших не поступала.

В поселке Новоянисоль проживает 450 человек. Во время вчерашних событий 60 из них выехали самостоятельно, в организованной массовой эвакуации населения потребности не было, хотя все необходимое для этого силами ГСЧС было подготовлено, добавил он.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 22 сентября, около 16.20 на складах боеприпасов в районе села Малоянисоль (со стороны Новоянисоль) прогремели взрывы. По информации пресс-службы ГСЧС, взрывам предшествовало горение травы на территории склада боеприпасов ВСУ вблизи села Новоянисоль. По состоянию на 18.20 взрывы прекратились. Были эвакуированы 30 человек из ближайших жилых домов.

По факту пожара открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» Уголовного кодекса Украины.