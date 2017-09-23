ГСЧС: Пожар на складе боеприпасов под Мариуполем удалось локализовать

Сотрудники экстренных служб по состоянию на утро субботы, 23 сентября, потушили пожар на складе боеприпасов в селе Новоянисоль под Мариуполем. Об этом в комментарии "112 Украина" заявила спикер ГУ ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал.

По словам Бахал, несмотря на ликвидацию возгорания уровень пожарной опасности продолжает оставаться высоким. На месте работают экстренные службы и подразделения ВСУ, задействованные в разминировании территории.

"Пожар ликвидирован в 5:47, на данный момент горения нет. Наши подразделения продолжают дежурить на складе в связи с повышенной пожарной опасностью, где могут быть возгорания сухой травы. Общей эвакуации не было и на данный момент такой необходимости нет. У нас привлечено 10 пиротехнических групп от ВСУ и ГСЧС для проведения разминирования. После этого начнут работать эксперты и будет устанавливаться причина пожара", - заявила она.

Бахал отметила, что основной версией возникновения пожара пока рассматривается возгорание сухой травы на близлежащем поле.

Как ранее сообщалось, по факту пожара на складе боеприпасов под Мариуполем правоохранителями было открыто уголовное производство по ст. 194 УК "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

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Напомним, пожар на складе одной из воинских частей под Мариуполем вспыхнул вечером в пятницу, 22 сентября. Сообщается, что перед возгоранием на складе прогремели несколько взрывов.

В оперативном командовании ВСУ "Юг" заявили, что пожар на складе боеприпасов, по предварительным данным, мог возникнуть из-за умышленного поджога травы на близлежащем поле.