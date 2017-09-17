На Закарпатье полиция задержала 30 вооруженных ромов, которые ехали на драку
Правоохранители не допустили продолжения драки, задержав молодых людей с оружием, которые ехали на подмогу.
В Закарпатской области в городе Свалява произошел бытовой конфликт между местными жителями и группой жителей Великого Березного.
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Как сообщает пресс-служба полиции на Закарпатье правоохранители не допустили продолжения драки, задержав в Перечине 30 молодчиков с оружием, которые ехали в Сваляву на подмогу.
«Вчера, 16 сентября, в 15.22 в полицию поступило анонимное сообщение о том, что в городе Свалява на улице Горной... происходит драка. На место происшествия прибыли правоохранители. Во время проверки была получена информация о возможном продолжении конфликта», – говорится в сообщении.
Как отметили в полиции, благодаря оперативно-профилактическим мероприятиям, проведенным на территории Перечинского района, удалось предотвратить развитие конфликта.
«Около 19.35 в городе Перечин на улице Ужанской местные правоохранители вместе со спецназовцами из Ужгорода остановили автомобили, в которых ехали три десятка мужчин. Все они являются жителями Великого Березного и района. В двух машинах полиция нашла оружие. В частности, 14 патронов к охотничьего ружья, пистолет, похожий на пневматический, 6 деревянных бит, две металлические трубы», – сообщают в полиции.
Изъятые вещи направлены на экспертизу.
Материалы дела внесены в Единый реестр досудебных расследований. Все обстоятельства дела выясняют следователи, сообщают в ГУНП в Закарпатской области.
По данным Закарпатье онлайн, задержанными являются представители ромской общины, которые конфликтовали между собой.