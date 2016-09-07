Полиция заявляет о стабилизации ситуации в Лощиновке после ромского погрома

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Лорткипанидзе заявил сегодня на брифинге в Измаиле.

В то же время он отметил, что в указанном населенном пункте для поддержания общественного порядка остаются дополнительные силы правоохранителей.

«Сейчас ситуация в селе Лощиновка стабилизирована. Но здесь пока остаются бойцы спецбатальона областной полиции для сохранения общественного порядка», - сказал Лорткипанидзе.

По его словам, информация о нарколаборатории, которая якобы функционировала в Лощиновке, что также вызвало гнев местных жителей, своего подтверждения пока не нашла. Также начато уголовное производство по ст.194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины по факту повреждения имущества ромов-жителей Лощиновки.

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«В ходе досудебного расследования проведено осмотры 7 поврежденных домов. Наркотических веществ там обнаружено не было. Сейчас устанавливаются все свидетели произошедших событий и лица, причастные к повреждению имущества. Продолжается досудебное расследование», - сообщил начальник главка.

Лорткипанидзе добавил, что с 1 сентября по его приказу и под его руководством в связи с событиями в Лощиновке в районе проводилась оперативная отработка, в ходе которой обнаружено оружие и наркотики. В ходе 37 обысков обнаружено и изъято: автомат Калашникова АКС-74 и боеприпасы, незарегистрированное гладкоствольное охотничье ружье ТОЗ-66, граната РГД-5, кроме того, около 30 килограммов маковой соломки, 14 килограммов марихуаны, свыше 20 литров опия, метадон и амфетамин.

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Как сообщал УНИАН, 27 августа в селе Лощиновка Измаильского района Одесской области было найдено тело девочки 2007 года рождения с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве правоохранители задержали представителя ромской национальности. Вечером 27 августа в Лощиновке произошли массовые беспорядки. Были повреждены дома местных ромов. В село прибыла полиция.

Жители Лощиновки потребовали выселить ромов из села. Впоследствии председатель Измаильской райгосадминистрации Валентина Стойкова заявила о достижении договоренности с ромами относительно их переезда из Лощиновки.

Ромские организации обратились к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой вмешаться в ситуацию. Вместе с тем омбудсмен Валерия Лутковская заявила, что решение Лощиновского сельсовета о выселении ромов незаконно.

29 августа Измаильский горрайонный суд принял решение об аресте на 60 суток без права внесения денежного залога подозреваемого в убийстве малолетней девочки.

Убитую девочку похоронили в Лощиновке 30 августа.