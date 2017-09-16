Горевший ночью детский лагерь в мае был обследован на противопожарную безопасность – Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заверяет, что следствие установит причину пожара и виновных в гибели детей в оздоровительном комплексе в Одессе.

Об этом он сказал во время общения с журналистами в кулуарах международной конференции YES, которое транслировалось на одном из телеканалов.

"Ужасная трагедия... Я говорил сегодня с председателем Одесской ОГА, они сегодня в полдень будут проводить комиссию. Предварительная информация - именно этот комплекс был в мае обследован, в том числе и на противопожарную безопасность. Что произошло - будет устанавливать следствие.

Но это большая трагедия, когда погибают дети, у меня просто нет слов. Но если это вызвано халатностью или какими-либо неадекватными действиями людей, отвечавших за безопасность, их надо жестко наказать за это», - отметил Гройсман.

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Он выразил соболезнования родственникам и близким погибших детей.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» начался поздно вечером 15 сентября. Корпус, в котором произошло возгорание, выгорел дотла.

Во время пожара погибли двое детей, поиски еще одного ребенка продолжаются. Очевидцы сообщали, что некоторые дети во время пожара выпрыгивали из окон здания.

Полиция открыла уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

В Одесской области в связи с гибелью детей объявлен траур.