Трагедия в детском лагере Одессы: на месте пожара найдены два тела

На месте пожара в детском оздоровительно-спортивном лагере "Виктория" в Одессе найдено два тела. Об этом сообщает местное издание "Думская".

Напомним, во время пожара в детском лагере исчезли две девочки и мальчик, продолжаются их поиски. Ранее очевидцы говорили, что они могли испугаться и убежать в сторону пляжа.

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По словам активиста Андрея Танцюры, который находится на месте инцидента, тела двух погибших принадлежат девочкам.

Вероятная причина возгорания - короткое замыкание. Несколько детей рассказали, что видели, как искрила проводка. Отмечается, что пожарным пришлось тянуть пожарные рукава более километра до ближайшего работающего гидранта, поскольку те, что находились на территории лагеря, не работали.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко проинспектировал городской детский спортивно-оздоровительный лагерь "Виктория" 26 мая в ходе рабочего визита в Одессу.

Отмечалось, что в ходе реконструкции были приведены в порядок все корпуса, построены экологически чистые деревянные домики, амфитеатр, волейбольно-баскетбольная и футбольная площадки. Сегодня по многим оценкам данный комплекс является образцовым как спортивно -оздоровительное детское учреждение, которое финансируется за счёт города.