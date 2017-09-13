В Запорожье возле офисного здания прогремел взрыв - полиция

В Запорожье около 22 часов произошел взрыв возле офисного здания, расположенного по улице Патриотической. Информацию об инциденте подтвердили в пресс-службе Национальной полиции региона, пишет Радио Свобода.

«Пострадавших нет. Выехала взрыво-техническая служба и следственно-оперативная группа. Устанавливают обстоятельства инцидента», – сообщила пресс-секретарь главного управления Нацполиции в Запорожской области Екатерина Людвик.

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С тем же офисным зданием на улице Патриотической уже произошел похожий инцидент в ночь с 3 на 4 сентября 2015 года. Тогда в результате взрыва было повреждено перекрытие крыши здания. Полиция расследовала это событие по признакам ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (особо злостное хулиганство).

В здании, возле которого произошел взрыв, ранее был офис влиятельного местного бизнесмена Евгения Анисимова, который сейчас находится не в Украине.