В центре Запорожья прогремел взрыв: неизвестные бросили гранату в офис бизнесмена

Как сообщает Громадське ТБ, неизвестные бросили гранату во двор офиса влиятельного запорожского бизнесмена, руководителя одной из крупных ОПГ города, Евгения Анисимова, которого СМИ называют "экс-смотрящим" региона. По информации журналистов, он контролировал финансовые потоки коммунальных предприятий города.

Здание находится в центре города, неподалеку от бульвара Шевченко и мэрии. Жители города называли его "золотым офисом". Сообщений о жертвах пока нет. По свидетельству очевидцев, взрыв было слышно на центральных улицах Запорожья, у жителей домов рядом звенели оконные стекла.

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Сейчас на месте инцидента работает милиция, кинологи и криминалисты, МВД пока не комментировало ситуацию.

Анисимов, окрещенный прессой "смотрящим за городом", был задержан 21 октября 2013-го в аэропорту Борисполь. Его обвиняли в вымогательстве, статья за это предусматривает до 12 лет заключения. Анисимов пробыл за решеткой три месяца, 27 января 2014-го Печерский райсуд Киева изменил ему меру пресечения на домашний арест. В марте правоохранители не нашли его по месту проживания, после чего он был объявлен в международный розыск.

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Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве Служба безопасности Украины ликвидировала террористическую группу, которая планировала теракты в столице. По данным некоторых украинских СМИ, террористическая группа планировала взорвать жилой дом на Оболони.