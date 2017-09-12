В Киеве прохожие задержали 24-летнюю нападавшую с ножом, которая оказалась международной преступницей

Задержанная в Киеве нападавшая на кассира пункта обмена валют находится в международном розыске. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Как сообщил начальник Оболонского управления полиции Михаил Никонов, задержанной грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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«Нам известно, что нападавшая - 24-летняя уроженка Сумской области, которая находится в международном розыске за совершение преступления, предусмотренного статьей 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Сейчас вся информация тщательно проверяется, а по факту нападения на кассира информация внесена в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по части третьей статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины», - сказал Никонов.

Как сообщили в полиции, вчера, 11 сентября днем, злоумышленница ударила ножом в грудь кассира пункта обмена валют, на проспекте Героев Сталинграда, после чего пыталась убежать. При поверхностном осмотре полицейские обнаружили у нее медицинскую маску и солнцезащитные очки, которые она использовала во время преступления.

«Злоумышленница напала в тот момент, когда кассир возвращалась из магазина на рабочее место. Угрожая ножом, она требовала деньги у 41-летней работницы, а когда та ей отказала, несколько раз ударил ее», - сообщили в полиции.

Крики о помощи услышали прохожие, которые сразу схватили злоумышленницу. Другие вызвали врачей «скорой», которая госпитализировала пострадавшую в стационар. В порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины нападавшую задержали и доставили в территориальное управление полиции.