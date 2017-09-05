В Житомире мошенница выманила у пенсионерки 60 тысяч гривень

В Житомире 77-летняя пенсионерка под видом обмена старых денег на новые отдала мошеннице, которая назвалась работником банка, 60 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Житомирской области, заявление о мошенничестве к полицейским поступило от жительницы города 4 сентября.

Пенсионерка рассказала, что в дверь ее квартиры постучала незнакомка, которая представилась сотрудницей банка. Женщина сообщила ей о том, что сейчас якобы идет процесс обмена «старых» денежных купюр на новые образцы.

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«Пенсионерка пригласила незнакомку в квартиру и, поверив ей, обменяла все свои сбережения - 60 тыс. грн на бумагу, прикрытую деньгами, так называемую «куклу», - уточнили УНИАН в полиции.

По данному факту вчера, 4 сентября, открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.