На Житомирщине задержали подозреваемого в резонансном убийстве молодой женщины в поле

На Житомирщине в конце прошлой недели задержан подозреваемый в резонансном убийстве в поле молодой женщины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслав Печененко.

По его словам, в минувшую пятницу правоохранители задержали мужчину, который по неосторожности ночью 17 августа застрелил в поле в Радомышльском районе 33-летнюю женщину.

По словам Печененка, уже известно, что убийство произошло по неосторожности.

“ Установлено, что один из трех браконьеров случайно выстрелил в женщину и убил ее. Мужчина и женщина воровали картошку в поле, однако, заметив незнакомцев, присели, чтобы спрятаться. Поскольку происходило это ночью и было очень плохо видно, браконьеры, которые охотились на зверей, приняли людей за животных и один из них попал в женщину”,- сообщил подробности Печененко.

Подозреваемый в убийстве задержан. Ему грозит ответственность за убийство по неосторожности.

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Как сообщал УНИАН, ночью 17 августа на окраине села Красноселка Радомышльского района Житомирской области неизвестные застрелили в поле 33-летнюю жительницу города Малина. Тогда же правоохранители начали расследование по факту умышленного убийства, в рамках которого выясняли все обстоятельства и причастных лиц. Уже тогда было известно, что

ночью супруги находилось на поле. В это время на автодороге, проходящей рядом остановился автомобиль, из которого вышли двое неизвестных. Через несколько минут раздался выстрел. После этого приезжие приблизились к супругам и, увидев мужчину и женщину, с возгласом «Это люди!» сразу же бросились к машине и скрылись с места происшествия.

За несколько минут, обратившись к жене, мужчина увидел, что она ранена в голову, а вскоре женщина скончалась на месте.