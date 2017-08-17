В Житомирской области в поле застрелили молодую женщину

На Житомирщине полиция расследует обстоятельства гибели женщины в Радомышльском районе. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполіиции в Житомирской области.

Читайте такжеНа Житомирщине спасатели срезали аварийные ивы, что угрожали падением на детейКак отмечается в сообщении, информация о смертельном ранение 33-летней жительницы города Малин на поле соседнего района поступила в полицию ночью 17 августа.

Правоохранители начали расследование по факту умышленного убийства, в рамках которого выясняют все обстоятельства и причастных лиц. "Около 2 часов ночи в Радомышльский отдел полиции обратился 29-летний житель Малина с сообщением о ранении неизвестными на окраине села Красноселки его 33-летней жены",- рассказали в полиции.

Работники следственно-оперативной группы, которые работали на месте происшествия, выяснили, что ночью супруги находилось на поле в соседнем районе. В это время на автодороге, проходящей рядом остановился автомобиль, из которого вышли двое неизвестных.

Через несколько минут мужчина услышал звук, похожий на выстрел. Затем, по словам заявителя, приезжие приблизились к ним и, увидев его, с возгласом «Это люди!» сразу же бросились к машине и с места происшествия скрылись. Через несколько минут, обратившись к жене, мужчина увидел, что она ранена в голову, а вскоре женщина скончалась на месте. Сейчас ее тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Предварительная правовая квалификация преступления - ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство"). В рамках досудебного расследования полиция выясняет все обстоятельства происшествия и предпринимает меры для установления причастных лиц и их местонахождения.