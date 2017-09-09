Камера "поймала" момент взрыва авто на Бессарабке (новое видео)

Момент взрыва видно на 53-й секунде

В сети появилось новое видео, на котором виден момент взрыва авто в центре Киева. Оно опубликовано на YouTube-канале, это кадры с камеры наблюдения.

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На 53 секунде видео видно, как автомобиль притормаживает, а уже через мгновение раздается взрыв. Также можно увидеть, как из соседних машин начинают выбегать люди ко взорванному авто.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября в центре Киеве произошел взрыв легкового автомобиля.

Директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко сообщил, что в результате взрыва погиб гражданин Грузии Тимур Махаури. Представитель МВД сообщил, что это лицо ранее привлекалось в Украине к ответственности по обвинению в незаконном хранении оружия. По его словам, Махаури имел связи с криминальными чеченскими кругами.

Также в машине находилась женщина, которой оторвало ногу, и ребенок.

Полиция расследует инцидент по статье 115 "умышленное убийство" Уголовного кодекса.