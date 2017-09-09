СБУ о погибшем в результате взрыва авто на Бессарабке: боролся с путинским режимом, был личным врагом Кадырова (фото)

Погибший в результате взрыва авто на Бессарабке в Киеве Али Тимаев (никнейм – "Тимур Махаури"), 04.04.1978 г.р., - уроженец с. Гучум-Кале, Итум-Калинского района Чеченской республики. Об этом на своей странице в Facebook сообщила Служба безопасности Украины.

Как говорится в сообщении, он всеми возможными средствами боролся с путинским режимом, был личным врагом Рамзана Кадырова. Кроме того, Тимаев постоянно преследовался спецслужбами РФ и Чеченской Республики.

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Известно, что в период с 1999 по 2000 годы он принимал участие в боевых действиях против российских войск в Республике Дагестан, получил огнестрельное ранение. В 2008 году принимал непосредственное участие в грузино-российской войне на стороне Грузии.

"На него давно "охотились" российские спецслужбы. Всего на него было совершено 3 покушения на убийство, в том числе 08.03.2009 в Тбилиси путем подрыва с помощью СВП в подъезде жилого дома. Тогда Али удалось выжить", - рассказали в СБУ.

Также погибший поддерживал дружеские отношения с бойцами, которые принимали участие в боевых действиях в районе проведения АТО.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября в Киеве возле Бессарабского рынка произошел взрыв легкового автомобиля, в результате которого погиб один человек.

В полиции Киева сообщили, что женщине, которая пострадала в результате взрыва, оторвало ногу. Правоохранители расследуют инцидент по статье "умышленное убийство".

В свою очередь, директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко сообщил, что погибший в результате взрыва Тимур Махаури был гражданином Грузии и связан с криминальными чеченскими кругами.

Позже в СМИ появилась информация, что пострадавшая в результате инцидента является всемирно известной моделью, которая была лицом Dior.