Смерть на Бессарабке: взрыв авто в центре Киева (фоторепортаж)

8 сентября в Киеве возле Бессарабского рынка произошел взрыв легкового автомобиля.

В результате взрыва погиб один человек. "В настоящее время подтверждена гибель одного человека. Женщина ранена. С ребенком все в порядке, насколько мне сообщили", - сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

Сообщается, что погиб Тимур Махаури (Али Дубаев), известный также как Руслан Папаскери.

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По информации из открытых источников, Махаури был арестован в Турции осенью 2012 года по обвинению в убийстве представителя "Имарата Кавказ" (исламистская организация, которая ведет вооруженную борьбу с Россией на Северном Кавказе) Мусы Атаева.

Мужчина, который представился другом и побратимом погибшего, заявил в эфире телеканала «112 Украина», что погибший был чеченцем, который имел проукраинскую позицию.

Погибший в результате взрыва автомобиля возле Бессарабского рынка в центре Киева был гражданином Грузии и связан с криминальными чеченскими кругами. Об этом директор Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко сказал журналистам на месте взрыва.