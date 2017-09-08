Появились первые фото с места взрыва автомобиля в центре Киева

Возле Бессарабской площади в Киеве взорвался автомобиль. Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

«В центре взорвался автомобиль», - сказала она.

В то же время в эфире телеканала «112 Украина» сообщили, что в результате взрыва пострадала женщина, которая была за рулем автомобиля. Свидетели рассказывают, что взрыв был мощной силы. По словам одного из очевидцев, в машине находилась женщина и еще один взрослый человек. "Когда женщину вытащили из машины, она спрашивала, где ее ребенок", - сказал очевидец взрыва.