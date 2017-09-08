Появились первые фото с места взрыва автомобиля в центре Киева
18:50, 08 сентября 2017Происшествия
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Возле Бессарабской площади в Киеве взорвался автомобиль.
Возле Бессарабской площади в Киеве взорвался автомобиль. Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.
«В центре взорвался автомобиль», - сказала она.
В то же время в эфире телеканала «112 Украина» сообщили, что в результате взрыва пострадала женщина, которая была за рулем автомобиля. Свидетели рассказывают, что взрыв был мощной силы. По словам одного из очевидцев, в машине находилась женщина и еще один взрослый человек. "Когда женщину вытащили из машины, она спрашивала, где ее ребенок", - сказал очевидец взрыва.
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