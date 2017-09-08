Взрыв авто в центре Киева: Шкиряк подтвердил гибель одного человека
Сейчас на месте событий работают следственно-оперативные группы, личности потерпевших устанавливаются.
В результате взрыва автомобиля в центре столицы погиб один человек. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.
«Уже подтверждена гибель одного человека. Женщина ранена. С ребенком все в порядке, насколько мне сообщили», - сказал он.
По словам Шкиряка, сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы. Он также добавил, что личности потерпевших устанавливаются.
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Как сообщал УНИАН, возле Бессарабской площади в Киеве взорвался автомобиль.
В эфире телеканала «112 Украина» свидетели рассказывают, что взрыв был мощной силы. По словам одного из очевидцев, в машине находилась женщина и еще один взрослый человек.
«Когда женщину вытащили из машины, она спрашивала, где ее ребенок», - сказал очевидец происшествия.