В Бердичеве задержали на взятке майора полиции (фото)

В Бердичеве Житомирской области правоохранители задержали с взяткой в 3 тыс. грн майора полиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Житомирской области.

Как отмечается в сообщении, сегодня в Бердичеве, около 9 утра, в ходе проведения следственных действий, сотрудниками следственного отдела прокуратуры области совместно с правоохранителями управления внутренней безопасности задержали майора полиции при получении им 3 тыс. грн взятки.

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За такую сумму правоохранитель пообещал местному жителю не привлекать его к уголовной ответственности за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

Следственным отделом прокуратуры Житомирской области проводится досудебное расследование по факту вымогательства старшим оперуполномоченным отдела полиции неправомерной выгоды.

В настоящее время решается вопрос относительно сообщения о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении задержанного от занимаемой должности. Досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК (получение взятки) Украины проводит следственный отдел прокуратуры Житомирской области.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.