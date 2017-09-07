В Киеве мужчина украл из супермаркета три дорогих бутылки, но не смог сбежать (фото)

Житель Львовской области попытался незаметно вынести из магазина в Соломенском районе Киева три бутылки дорогого алкоголя. Когда его действия заметили охранники, начал убегать, но его догнали и передали полицейским, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

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Правоохранителям, которые прибыли на место, они сообщили, что один из покупателей сложил в термопакет три бутылки спиртных напитков на общую сумму две тысячи гривень. Во время общения с правоохранителями 25-летний мужчина признался в содеянном.

По данному факту следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до четырех лет лишения свободы. В настоящее время задержанному сообщено о подозрении.

Как сообщал УНИАН, в июне в Киеве на Майдане более 20 мужчин в черном вынесли из магазина шоколад.