В Киеве на Майдане более 20 мужчин в черном вынесли из магазина шоколад
Полиция разыскивает похитителей шоколада.
В центре Киева группа мужчин в черных футболках вчера вечером вошли в торговое заведение, взяли сладости и вышли, не заплатив за товар.
Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, сообщение о том, что из магазина на Майдане Незалежности неизвестные вынесли много шоколада, поступило в дежурную часть полиции около 18:00.
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По вызову выехали патрульные и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции. Правоохранители провели осмотр места происшествия, опросили работников магазина, других свидетелей, просмотрели записи с камер видеонаблюдения.
Установлено, что в торговое заведение вошли около 20-30 мужчин, некоторые из них были в масках, в зале со сладостями они взяли шоколадки и направились к выходу. Охранник и кассиры не смогли им помешать.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания правонарушителей.