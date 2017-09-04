На Одесщине горело кладбище, огонь уничтожил несколько могил (видео)

В Рени произошел пожар на стихийной свалке, огонь с которой перекинулся на кладбище.

По словам местных жителей, свалка начала тлеть еще 1 сентября, однако из-за вчерашних порывов ветра произошло возгорание, сообщает «Бессарабия.Inform».

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По сухой траве огонь добрался до старого кладбища и повредил несколько надгробий. На месте происшествия работали спасатели, которые вылили четыре цистерны воды и потушили пламя. При этом свалка продолжает дымить.

Местные жители рассказали, что это не первый пожар на свалке. Сюда завозят мусор со всего города, из-за чего жители соседних домов задыхаются от вони, а иногда и от дыма.