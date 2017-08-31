Химическая угроза: над затопленным Хьюстоном распространяется ядовитый воздух (видео)

Новая причина для паники в Техасе - пожар на химическом заводе неподалеку Хьюстона. Об этом говорится в сюжете ТСН.

С отравлением в больнице - 15 человек. Жителей предостерегли ни в коем случае не приближаться к заводу - особенно с той стороны, откуда дует ветер.

Читайте такжеДи Каприо пожертвовал миллион долларов на помощь жертвам урагана "Харви"

В воздухе оказалась чрезвычайно токсичное вещество, состав которого пока не удалось определить.

Очереди из спасателей-добровольцев выстроились на дорогах штата.

Как сообщал УНИАН, на химзаводе в Хьюстоне, который пострадал от урагана, прогремели взрывы и начался пожар.