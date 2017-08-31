Химическая угроза: над затопленным Хьюстоном распространяется ядовитый воздух (видео)
20:26, 31 августа 2017Мир
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В воздухе оказалась чрезвычайно токсичное вещество, состав которого пока не удалось определить.
Химическая угроза: над затопленным Хьюстоном распространяется ядовитый воздух
Новая причина для паники в Техасе - пожар на химическом заводе неподалеку Хьюстона. Об этом говорится в сюжете ТСН.
С отравлением в больнице - 15 человек. Жителей предостерегли ни в коем случае не приближаться к заводу - особенно с той стороны, откуда дует ветер.
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В воздухе оказалась чрезвычайно токсичное вещество, состав которого пока не удалось определить.
Очереди из спасателей-добровольцев выстроились на дорогах штата.
Как сообщал УНИАН, на химзаводе в Хьюстоне, который пострадал от урагана, прогремели взрывы и начался пожар.
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