Прокуроры настаивают на отстранении офицера от выполнения служебных обязанностей.

Командира скандальной 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ Олега Побережнюка, который, по данным следствия, покрывал издевательства над военнослужащими, суд отправил в СИЗО, но офицер может выйти под залог 12 млн грн. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

В ведомстве отмечают, что прокуроры ходатайствовали об аресте и залоге в 40 млн грн, но суд определил другую сумму, под которую военный может выйти из изолятора.

"Командиру 211 понтонно-мостовой бригады избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения 12 млн 112 тыс. грн залога", - говорится в сообщении.

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Также в суд направлено ходатайство об отстранении подозреваемого от исполнения служебных обязанностей.

Скандал в 211-й бригаде

Напомним, в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ систематически издевались над военными. Скандал начался после публикаций в СМИ. Журналистам удалось выяснить, что бригада сформировалась в 2022 году, и с самого начала ядро личного состава составляли люди, связанные давними служебными, дружескими или семейными отношениями. Командир бригады Олег Побережнюк, жена которого работала в ТЦК, привлек к службе родственников, знакомых.

Вчера, 29 декабря, стало известно, что офицера задержали и доставили в Киев. Как сообщили в Государственном бюро расследований, детективы задержали и сообщили о подозрении командиру 211-й бригады, который не реагировал на факты издевательства и пыток над вверенными ему военнослужащими.

Установлено, что по крайней мере с февраля по июль 2024 года командир бригады знал о многочисленных фактах пыток и другого бесчеловечного обращения с бойцами со стороны подчиненного ему офицера. Однако комбриг на это не реагировал и не инициировал вопрос о привлечении офицера к ответственности.

Старший лейтенант, который бил и пытал подчиненных военнослужащих является сыном начальника штаба указанной воинской части и является близким товарищем командира бригады.

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