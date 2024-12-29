Офицер, который бил и пытал военнослужащих является сыном начальника штаба бригады и товарищем комбрига.

Правоохранители задержали и доставили в Киев командира 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ, который покрывал издевательства над военнослужащими.

Как сообщили в Государственном бюро расследований, детективы задержали и сообщили о подозрении командиру 211-й бригады, который не реагировал на факты издевательства и пыток над вверенными ему военнослужащими.

Установлено, что по крайней мере с февраля по июль 2024 года командир бригады знал о многочисленных фактах пыток и другого бесчеловечного обращения с бойцами со стороны подчиненного ему офицера. Однако комбриг на это не реагировал и не инициировал вопрос о привлечении офицера к ответственности.

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"По имеющейся информации, старший лейтенант, который бил и пытал подчиненных военнослужащих является сыном начальника штаба указанной воинской части и является близким товарищем командира бригады", - говорится в сообщении.

Скандал вокруг 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ

В 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ систематически издевались над военными. Скандал начался после публикаций в СМИ. Журналистам удалось выяснить, что эта бригада сформировалась в 2022 году. С самого начала ядро личного состава составляли люди, связанные давними служебными, дружескими или семейными отношениями. Командир бригады Олег Побережнюк, жена которого работала в ТЦК, привлек к службе родственников, знакомых. Одной из самых громких историй злоупотребления стало строительство дома для Побережнюка - четыре солдата, командированные якобы для выполнения задач в зоне боевых действий, на самом деле строили дом командира в Хмельницкой области.

В ГБР сообщили, что из-за масштабных нарушений и издевательств над солдатами начато уголовное производство. Также говорилось, что Национальная полиция проводит расследование в отношении руководства бригады по факту привлечения подчиненных к строительству дома в Хмельницкой области.

Уже 26 декабря командиру одного из взводов сообщили о подозрении из-за установленных многочисленных фактов применения старшим лейтенантом неуставных мер воздействия в отношении своих подчиненных. В частности, по данным ГБР, офицер неоднократно бил солдат, по его указанию одного из них за употребление алкоголя раздевали, чтобы унизить, и привязывали к деревянной конструкции в виде креста.

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