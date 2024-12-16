Журналисты выяснили, что подразделение ВСУ формировалось о принципу "семейных подрядов".

Инцидент с солдатом-беглецом раскрыл масштабные проблемы в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ. Как пишет УП, резонанс вызвала история солдата, который самовольно покинул часть, боясь за свою жизнь, но это стало лишь верхушкой айсберга - пострадавшие военные рассказали о вымогательстве, угрозах и избиениях со стороны командиров.

В частности, как стало известно журналистам, утром 8 июля командир одной из рот бригады обнаружил, что один из солдат исчез. Беглеца впоследствии нашли дома, на Тернопольщине. По словам бывшего офицера отделения психологической поддержки персонала Тимофея Остафийчука, солдат, который находился в критическом состоянии, был истощен и напуган, отказывался возвращаться в часть. Он утверждал, что подвергся угрозам и вымогательству со стороны своего командира, который требует деньги под угрозой смерти.

Как пишут журналисты, расследование подтвердило слова беглеца: командир взвода, сын начальника штаба, использовал свою должность для вымогательства. Он не только требовал деньги, но и применял к подчиненным физическое насилие.

Видео дня

"СЗЧшник" оказался одним из пострадавших от угроз и побоев со стороны тогдашнего командира взвода первого батальона Владислава Пастуха, который является тем самым сыном начштаба. Об издевательствах над этим солдатом и другими военными в бригаде узнали во время служебных проверок, которые продолжались с весны 2024-го", - говорится в статье.

Журналисты получили определенные материалы о ситуации в этом подразделении ВСУ от одного из офицеров, и опросили несколько десятков военных - пострадавших, свидетелей, специалистов, которые занимались служебными проверками.

Удалось выяснить, что 211-я понтонно-мостовая бригада сформировалась в 2022 году. С самого начала ядро личного состава составляли люди, связанные давними служебными, дружескими или семейными отношениями. Командир бригады, полковник Олег Побережнюк, жена которого работала в ТЦК, привлек к службе родственников, знакомых и однокашников.

Эта часть из категории тех, куда мечтают попасть мобилизованные, а бойцы называют их "жирными" - военнослужащие бригады занимаются чисто инженерными работами - строительство понтонных переправ, обустройство оборонительных позиций, а участия в боях на "нуле" не берут. Поэтому рисков погибнуть или получить ранения значительно меньше, чем у пехотинцев или штурмовиков.

"В нашей бригаде есть мужья и жены, родители и сыновья, кумовья, дальние родственники, любовницы, друзья, соседи и все остальные, кого возможно привлечь (руководству - УНИАН) из своего окружения. Понятно, что это не могло произойти случайно. Люди же не мобилизуются в конкретную бригаду из конкретного села. Они туда как-то попадают, под чьим-то бдительным оком", - рассказал один из офицеров.

Среди таких "семейных подрядов" выделялась семья Пастухов. Начальник штаба Валерий Пастух и его сын Владислав не только находились в прямом подчинении друг другу, что запрещено законом, но и активно использовали свое положение для личной выгоды.

Например, во время проверки выяснилось, что в батальоне не составляли протоколы на некоторых военных, которые находились в состоянии опьянения. По словам Остафийчука, солдаты рассказывали, что во избежание протокола, надо было заплатить от 5 до 20 тысяч гривен тому, кто обнаружил нарушение.

"Также я установил много незаконных фактов, в частности избиения военных, если они употребляли алкоголь, но не платили деньги. В основном издевательствами над бойцами занимался сын начштаба Пастуха и крестник комбрига Побережнюка - на тот момент старший лейтенант, а сейчас уже капитан, Владислав Пастух, который был командиром одного из взводов в первом батальоне", - рассказал офицер.

По данным УП, Пастух-младший, угрожая подчиненным, что его отец и крестный (командир бригады) могут отправить их в самые горячие точки боевых действий, требовал у солдат деньги. Тех, кто отказывался платить, унижал: запирал в импровизированной "клетке", бил и даже привязывал к деревянному кресту.

В публикации говорится, что в зоне боевых действий Владислав Пастух организовывал поборы с военнослужащих различных подразделений. Свидетельства пострадавших и фото- и видеоматериалы, представленные журналистам, подтверждают эти факты.

Отмечается, что после обнародования скандала Пастуха-младшего перевели в другую часть. Его отец выплатил компенсации пострадавшим, чтобы замять инцидент. Однако уголовное дело против виновных так и не было открыто. Более того, Пастух-старший продолжает занимать должность, несмотря на доказанные нарушения. Суд ограничился штрафом в 34 тыс. грн за недобросовестное исполнение обязанностей, тогда как убытки от его действий составили почти 140 тыс. грн.

Одной из самых громких историй злоупотребления стало строительство дома для командира бригады Олега Побережнюка. Четыре солдата, командированные якобы для выполнения задач в зоне боевых действий, на самом деле строили дом командира в Хмельницкой области. За мнимое участие в боевых действиях им выплатили премии по 100 тыс. грн.

Пока никто из виновных в коррупции, издевательствах и угрозах так и не понес реального наказания. Проблему не только замалчивают, но и переводят офицеров, которые пытались навести порядок в пехотных подразделениях.

Злоупотребления в армии

На Закарпатье разоблачено в злоупотреблении руководство районного Территориального центра комплектования - начальник одного из подразделений РТЦК использовал военнослужащих для строительства собственного дома. В частности, по приказу начальника одного из отделов Ужгородского районного ТЦК солдаты вместо службы проводили строительные работы в его имении. Было установлено, что военный комиссар родился и учился на территории РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: