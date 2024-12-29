У командира скандальной 211 бригады прошли обыски, следователи готовят новое подозрение, - СМИ

Побережнюку готовят сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 426 УК Украины - бездействие военной власти, совершенное в условиях военного положения.

Вечером субботы, 28 декабря, работники Государственного бюро расследований провели следственные действия у командира скандальной 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ полковника Олега Побережнюка, пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что по месту жительства комбрига 211 бригады провели обыск. По данным следствия, в период с февраля по июль 2024 года Побережнюк, достоверно зная о фактах пыток и другого бесчеловечного обращения со стороны подчиненного офицера (Владислава Пастуха - УНИАН) к военнослужащим но никак не реагировал.

По данным УП, командиру бригады готовят сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 426 УК Украины - бездействие военной власти, совершенное в условиях военного положения.

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Скандал в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ - что стоит знать

Как сообщал УНИАН, журналисты выяснили о масштабных проблемах в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ. Отмечалось, что командиры издеваются над подчиненными, требуют деньги, применяют насилие, привязывают к деревянному кресту и тому подобное.

Народный депутат Украины, заместитель председателя Временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства Украины в Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины Юлия Яцык рассказала, что в 211-й бригаде военнослужащих, которые злоупотребляли спиртными напитками, раздевали догола и бросали в ямы, чтобы те протрезвели.

16 декабря Тернопольская специализированная прокуратура в сфере обороны открыла уголовное производство по факту применения неуставных мер воздействия к подчиненным (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины) командованием 211-й понтонно-мостовой бригады. Расследование было поручено Государственному бюро расследований.

19 декабря по ходатайству прокуроров Тернопольской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона суд избрал командиру 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ меру пресечения.

Речь шла о содержании под стражей с правом внесения 908 тысяч 400 гривен залога.

Кроме этого, высшее командование отстранило командира 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных сил Украины от выполнения служебных обязанностей.

20 декабря командир 211-й понтонно-мостовой бригады Олег Побережнюк вышел из-под стражи под залог.

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