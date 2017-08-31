Полиция задержала жителя Львовщины, который вырастил на Волыни более 10 кг конопли

На Волыни в Гороховском районе полицейские остановили авто, в котором житель Львовщины перевозил более 10 кг конопли. Как говорится на сайте Нацполіції Украины, 35-летний мужчина намеревался привезти и сбыть наркотики в Червонограде.

В салоне автомобиля полицейские обнаружили две пластмассовые бочки емкостью 100 л, где находились свежескошенные растения конопли. В результате проверки полицейские установили, что в июне мужчина приехал на Волынь и самостоятельно посеял и выращивал растения конопли.

Читайте такжеНа Днепропетровщине правоохранители обнаружили плантацию из более 33 тысяч кустов конопли

«Решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства, предусмотренного ч. 3 ст. 309 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или пересылке наркотических веществ в особо крупных размерах», – сообщил Петр Шпига, начальник ГУНП в Волынской области.

Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы. Продолжается проверка.