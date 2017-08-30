Экс-руководителя милиции Мариуполя, который перешел в "ДНР", заочно приговорили к 11 годам тюрьмы

Приазовский районный суд Запорожской области огласил обвинительный приговор по специальному уголовному производству в отношении бывшего и.о. начальника Мариупольского городского отдела Главного управления МВД Украины в Донецкой области Олега Моргуна.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, суд заочно признал Моргуна виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) УК Украины, и приговорил к 11 годам лишения свободы.

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"Во время судебных слушаний доказано, что 18 мая 2014 года исполняющий обязанности начальника мариупольской милиции Олег Моргун принял участие в пресс-конференции, которую проводили представители террористической организации «ДНР» - Кузьменко Д.В. и Борисов А.О. (кличка «Чечен») в захваченном в то время здании Мариупольской группы управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области", - говорится в сообщении.

В прокуратуре также сообщили, что участие руководителя горотдела милиции в пресс-конференции освещалось в средствах массовой информации, что дискредитировало репутацию и подорвало авторитет органов МВД Украины в вопросах борьбы с преступностью.

"При этом милиционер осознавал, что своими действиями он нарушает присягу сотрудника органов МВД Украины, но безразлично отнесся к этому и умышленно не принял никаких мер по освобождению захваченного административного здания и задержанию членов террористической организации "ДНР", - пояснили правоохранители.

В пресс-службе отметили, что после увольнения в 2014 году из органов МВД в связи с выходом на пенсию, бывший руководитель переехал в г. Новоазовск, то есть на временно оккупированную террористами территорию.

"Находясь там, Олег Моргун стал членом террористической организации «ДНР», а в марте 2015 года даже возглавил незаконный орган власти - администрацию Новоазовского района", - говорится в сообщении.

Как пояснили в прокуратуре, поскольку бывший милиционер не являлся на допросы и продолжал находиться на временно неподконтрольной территории Донецкой области, в отношении него осуществлялось специальное досудебное расследование, а в мае 2015 года обвинительный акт для заочного осуждения следователи направили в суд.