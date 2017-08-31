В Киеве в ДТП погиб сотрудник Управления госохраны: полиция рассказала подробности (фото)

31 августа около 01:20 на улице Столичное шоссе произошло столкновение автомобиля "Шевроле" с мотоциклом "Кавасаки": предварительно установлено, что транспортные средства двигались в попутном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Киеве.

"Когда "Шевроле" приостановился и поворачивало налево, мотоцикл, следовавший позади, врезался в бок иномарки. В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм мотоциклист, 1979 года рождения, скончался, а 43-летнего водителя "Шевроле" осмотрели в медицинском учреждении врачи и не госпитализировали: у него ушибы тела. Пассажирка машины не пострадала", - рассказали в полиции.

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Кроме того, неподалеку от места ДТП обнаружены камеры наблюдения, записи с которых будут изъяты в установленном порядке.

Следственным управлением ГУ Нацполиции в городе Киеве начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают механизм и причины ДТП, будут проведены все следственные действия и экспертизы.

Как сообщал УНИАН, в Киеве в ужасном ДТП погиб сотрудник Управления госохраны.