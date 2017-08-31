В Киеве в ужасном ДТП погиб сотрудник Управления госохраны (фоторепортаж)

В Киеве сегодня ночью произошло ДТП с участием автомобиля Chevrolet Aveo и мотоцикла Kawasaki. Мотоциклист от полученных травм погиб на месте.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик

«Водитель автомобиля Chevrolet Aveo напротив дома 33 на Столичном шоссе совершил столкновение с мотоциклом Kawasaki, в результате чего последний (байкер) от полученных травм погиб на месте», - сказала она.

«Водитель автомобиля - 1974 года рождения, водитель мотоцикла - 1979 года рождения, оба местные жители», - добавила Блищик.

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В свою очередь в пресс-службе Управления государственной охраны Украины (УГО) отметили, что погибший - сотрудник УГО, но опровергли информацию о том, что он бывший охранник президента Украины Петра Порошенко.

«Да, действительно, погибший - наш сотрудник, но он никогда не был в охране президента..., очень положительные характеристики имел, светлый человек, хороший был сотрудник», - заявили в пресс-службе УГО.

Как сообщал УНИАН, во Львове 30 августа на площади у здания Львовского облсовета (ул. Винниченко) автобус, в котором находились журналисты, которые выезжали на мероприятия с участием президента Украины Петра Порошенко, двигаясь на выезд задним ходом, совершил столкновение со служебным автомобилем КИА, которым пользуется председатель Львовского облсовета Александр Ганущин.