Ветеран АТО объяснил, почему ударил главу ветеранской организации (видео)

Глава Всеукраинской общественной организации ветеранов-подводников Сергей Шабовта получил по лицу в Киевском доме ветеранов за слова о том, что Майдан следовало разогнать. Об этом в комментарии "Обозревателю" рассказал участник стычки, ветеран АТО Дмитрий Ризниченко.

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"Он сказал: "Ваш Майдан надо было разогнать". Сказал об этом в лицо всем людям, которые туда пришли. Наш конфликт тянется давно, не конкретно с Шабовтой, а со всеми организациями, входящими в Громадську Раду при министерстве соцполитики. Мы будем продолжать бороться, пока все эти с*и не ответят за украденное", — сказал Резниченко.

Как сообщал УНИАН, в Киевском доме ветеранов возникла стычка между участником АТО Дмитрием Ризниченко и главой Всеукраинской общественной организации ветеранов-подводников Сергеем Шабовтой.