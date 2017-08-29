"Мы с такими воевали": боец АТО ударил в лицо главу ветеранской организации (видео)
Шабовта отказался отвечать на вопрос журналиста, на какие нужды его организация тратит госсредства.
В Киевском доме ветеранов возникла стычка между участником АТО Дмитрием Ризниченко и главой Всеукраинской общественной организации ветеранов-подводников Сергеем Шабовтой.
Последний отказался отвечать на вопрос журналиста, на какие нужды его организация тратит государственные средства. После этого в ситуацию вмешались ветераны войны, передает 24 канал.
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Комиссия должна была согласовать бюджет финансирования организаций до конца года. Но из-за финансовых неточностей документы отправили на доработку.
Как сообщал УНИАН, в марте во время заседания общественного совета при Минобороны ветеран АТО Дмитрий Ризниченко побил генерала Виктора Палия, который является главой этого совета.
Отмечалось, что этот совет регулярно получает финансирование из бюджета и "пилит" миллионы гривень ежегодно. Однако реальные бойцы АТО и волонтеры начали интересоваться и мониторить его деятельность. И, как выяснилось, он на бюджетные деньги устраивает пророссийские "ватные мероприятия", срежиссированные в Москве.