Стало известно о состоянии пострадавшего в ДТП с сыном Шуфрича (видео)

К пострадавшему в аварии с сыном нардепа Нестора Шуфрича приехали отец и брат с Херсона. Об этом передает корреспондент ТСН.

Состояние пострадавшего, как говорят врачи, остается крайне тяжелым, мужчину нельзя транспортировать. Родных допустят в реанимационное отделение, где сейчас находится пострадавший.

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31-летний Алексей Мельниченко уже перенес одну операцию, а на завтра медики готовят его ко второму оперативному вмешательству – нейрохирургическому. Мужчину отключили от аппарата искусственного дыхания, он уже может дышать самостоятельно.

Как сообщал УНИАН, 26 августа на ул. Шота Руставели в Киеве сын народного депутата Нестора Шуфрича, находясь за рулем автомобиля марки Bentley, совершил наезд на 31-летнего пешехода, травмировав последнего. Пострадавшего с травмами госпитализировали.

В пресс-службе политика утверждали, что автомобиль Bentley не принадлежит Шуфричу-младшему, а был предоставлен автосалоном для съемок клипа его товарища, рэп-исполнителя, известного под сценическим именем Pabl.A.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по признакам ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Как отметили в полиции, тест показал, что сын Шуфрича на момент совершения ДТП был трезв. У него взяли анализы для установления наличия наркотического опьянения. Также у Шуфрича-младшего правоохранители изъяли заграничный паспорт.

Также в сети появилось видео с места ДТП с участием Шуфрича-младшего:

По последним сообщениям СМИ, пострадавший в ДТП находится в реанимации без сознания.