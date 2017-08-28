На Киевщине поезд врезался в Lexus - авто превратилось в металлолом (фото, видео)
13:09, 28 августа 2017Происшествия
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Удар был такой силы, что машина превратилась в груду металлолома.
На Киевщине внедорожник на скорости врезался в поезд
На Киевщине авто столкнулось с поездом. Инцидент произошел два часа назад на переезде в районе села Новые Безрадичи, говорится в сюжете ТСН.
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Водитель Lexus пытался переехать железнодорожный переезд, однако не успел, в него врезался поезд. Удар был такой силы, что машина превратилась в груду металлолома. Обошлось без жертв.
Больше всего не повезло пассажирам поезда, которые возвращались в столицу из Бердянска. Из-за аварии железнодорожное движение на несколько часов остановили, поэтому им пришлось добираться до столицы пешком.
фото facebook.com/Вадим Васильев
фото facebook.com/Вадим Васильев
Как сообщал УНИАН, 7 июля на Львовщине произошло ДТП с участием легковушки и грузового поезда.
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