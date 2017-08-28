В Черниговском СИЗО до смерти забили заключенного

В Чернигове прокуратура выясняет обстоятельства смерти заключенного в следственном изоляторе, произошедшей в конце прошлой недели во время прогулки.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Согласно сообщению, прокуратура и полиция расследуют факт ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами государственного учреждения «Черниговский следственный изолятор», что привело к причинению телесных повреждений заключенному, который вскоре умер.

Установлено, что в результате необеспечения надлежащего надзора и контроля за поведением заключенных в одном из участков учреждения возникла конфликтная ситуация между заключенными и драка. Конфликт произошел во время прогулки: находящийся под стражей, 1998 года рождения, нанес многочисленные удары руками и ногами по голове мужчине, 1966 года рождения.

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Обстоятельства смерти заключенного выясняются по уголовному производству, досудебное расследование в котором осуществляется следственным подразделением Национальной полиции с предварительной квалификацией преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

В то же время с целью оценки полноты исполнения служебных обязанностей персоналом учреждения прокурором инициировано уголовное производство с предварительной квалификацией преступления по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Досудебное расследование осуществляется следственным отделом прокуратуры области.

Ход следствия по указанным уголовным производствам контролируются руководством региональной прокуратуры.