ГПУ опубликовала видео избиения арестантов в Одесском СИЗО

Прокуратура Одесской области расследует факты служебной халатности сотрудников Одесского СИЗО, из-за чего стало возможным совершение жестокого убийства арестантом работницы учреждения. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган.

Она рассказала, что прокуратура обнаружила факты бесчеловечного обращения с удержанным и начала расследование по факту превышения служебных полномочий.

Читайте такжеУбийство в Одесском СИЗО: что спровоцировало трагедию

"В ходе дальнейшего следствия установлены вопиющие факты обращения с заключенными со стороны работников пенитенциарного учреждения. В связи с этим прокуратура изменила правовую квалификацию на пытки, за что предусмотрено 10 лет заключения", - говорится в ее сообщении.

Кроме того, установлено избирательное отношение работников учреждения к некоторым удержанным, предоставления им преференций.

"Так, после убийства сотрудника СИЗО обыски и "наведения порядков" проводились не во всех камерах и даже не во всех корпусах. В некоторые места содержания арестантов вообще не заходили и не проверяли соблюдение режимных требований", - добавила Сарган.

Кроме того, документация, которую изучили следователи прокуратуры, свидетельствует о проведении обысков и необходимых мер во всех камерах. В связи с этим начато расследование по факту служебного подлога.

Сегодня следователи прокуратуры продолжают обыски в помещениях Одесского СИЗО и управлении пенитенциарного учреждения.

Как сообщал УНИАН, 19 августа сотрудники прокуратуры области совместно с представителем Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в регионе Анатолием Пазичуком проверили соблюдение прав заключенных в Одесском следственном изоляторе.

«В ходе проверки выявлены факты бесчеловечного обращения с заключенными. По результатам проверки начато расследование в уголовном производстве по ст. 365 УК Украины (Превышение власти или служебных полномочий)», - сообщили в пресс-службе Одесской области. Отмечается, что первоочередные следственные действия продолжаются.

17 августа в Одессе на территории СИЗО злоумышленник убил и расчленил сотрудницу изолятора. 39-летний арестованный, который находился в следственном изоляторе, ранее уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 187 (разбой) и 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По данным прокуратуры Одесской области, арестант практически бесконтрольно проживал не в камере, а в хозяйственном блоке, куда и заманил жертву.

Полиция по факту убийства начала расследование. Начальника СИЗО отстранили от исполнения служебных обязанностей.

По словам священника УПЦ КП, капеллана СИЗО Дмитрия Краснобаева, в Одесском следственном изоляторе после того, как 17 августа рецидивист убил и расчленил женщину-инспектора, избивают других арестантов.

Он также утверждает, что жестокое убийство инспектора вскрыло все несовершенство и «гниль» существующей пенитенциарной системы в целом, и Одесского СИЗО, в частности. Священник также критикует условия содержания в местном изоляторе со ссылкой на информацию, полученную от заключенных.