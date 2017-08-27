Во Львове неизвестные написали на заборе храма УПЦ МП "Путин - наш Бог"

Неизвестные в ночь на 26 августа сделали провокационную надпись на бетонной ограде храма святого великомученика Георгия, который принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор "Экономического бойкотного движения", общественный активист Олег Радик, разместив соответствующие фотографии.

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«Путин - наш Бог» - такая надпись появилась во Львове на улице Короленко, где находится помещение («храм») Русской православной церкви (УПЦ МП). Очевидцы говорят, что маляры были на авто на польских бляхах», - написал общественный активист.

В областном управлении полиции корреспонденту УНИАН сообщили, что в милицию информация о надписи на ограде храма святого великомученика Георгия (УПЦ МП) поступила от граждан утром 26 августа. При этом отметили, что от самих представителей церкви обращений в полицию не поступало. К концу дня 26 августа работники коммунальных служб закрасили провокационные надписи.

Справка. Храм святого великомученика Георгия УПЦ МП расположен на ул. Короленко. С 1992 года выполняет функции кафедрального собора Львовской епархии. До начала Первой мировой войны это был единственный легальный православный храм во всей Галичине. В межвоенный период он был центром Галицкого деканата Польской православной церкви в пределах Варшавской епархии. В 1945 - 1946 годах храм был кафедрой Львовской епархии Украинской экзархата РПЦ.