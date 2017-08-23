В Ивано-Франковске под пешеходный мост на городском пляже заложили взрывчатку (фото)

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Ивано-Франковске взрывное устройство под пешеходным мостом. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сообщение о подозрительном предмете под пешеходным мостом в областном центре через реку Быстрица-Солотвинская в село Загвиздя поступило от местного жителя.

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«Взрывотехники выехали на место и обнаружили под мостом настоящее взрывное устройство - тротиловый заряд с детонатором и часовым механизмом», - отметили в спецслужбе. Взрывотехники обезвредили опасную находку на месте, взорвав ее.

Решается вопрос об открытии уголовного производства, в рамках которого будет назначен ряд экспертиз и установлены обстоятельства происшествия. СБ Украины выражает благодарность гражданам за все сообщения, поступающие на "горячую линию", и призывает быть бдительными.

Как сообщал УНИАН, в Днепре 170 человек эвакуировали из здания железнодорожного вокзала после звонка о минировании. Неизвестный сообщил о заминировании камер хранения.