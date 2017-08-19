На Житомирщине задержали криминального авторитета с гранатой и наркотиками (видео)

Житомирские полицейские задержали криминального авторитета с гранатой и наркотиками. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполіції в Житомирской области.

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Как отмечается в сообщении, 18 августа в результате спецоперации криминальной полиции ГУ НП Житомирщины с участием бойцов "Корда" задержали криминального авторитета, гражданина одной из стран Кавказского региона, по прозвищу "Зурик". По информации полицейских, мужчина причастен к организации разбойных нападений, краж из квартир и транспортных средств, а также имел целью наладить влияние на ситуацию с незаконной добычей янтаря.

Автомобиль "Тайота Камри" полицейские задержали около 16:00 часов на автодороге Киев – Чоп в Житомирском районе. Спецоперацию провели сотрудники криминальной полиции совместно с бойцами "Корда" Главного управления Нацполіції в области и с помощью группы быстрого реагирования Управления превентивной деятельности ГУНП.

За рулем автомобиля находился 54-летний житель Запорожья, известный в криминальном мире как "Зурик". Также в салоне находилась 19-летняя киевлянка.

Во время осмотра автомобиля было обнаружено и изъято ручную гранату, белый порошок, похожий на амфетамин, и камни, по внешним признакам вроде янтаря.

"Задержанный мужчина – гражданин Грузии, криминальный авторитет. У нас есть обоснованные основания считать, что он является организатором ряда разбойных нападений, квартирных краж и обворовыванию транспортных средств", - рассказал УНИАН заместитель начальника ГУНП в Житомирской области Валерий Бондарь.

Мужчина провел в местах лишения свободы до 30 лет, был "смотрящим" и имеет влияние на преступную среду.

Последний раз мужчина освободился в 2011 году. Сейчас он задержан в порядке ст.208 (Задержание уполномоченным служебным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины.

Уголовное производство начато сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) и 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). В настоящее время продолжаются следственно-розыскные мероприятия.