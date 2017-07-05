В Днепре спецназ "КОРД" задержал боевика "ДНР"

Бойцы Корпуса оперативно-внезапного действия Нацполиции Украины Днепра совместно с работниками уголовного розыска местной полиции задержали мастера спорта по стрельбе и по совместительству бойца незаконного вооруженного формирования "ДНР". Об этом сообщается на странице "КОРДа" на Facebook.

Как стало известно, задержанный почти 1,5 года воевал на стороне "ДНР". Имеет солидный военный послужной список. Прежде всего, речь идет о его служебном восхождении в одной из местных полковых исследований.

"Мастер спорта по стрельбе, в свои 44 года имеет неплохую физическую выправку", - рассказал один из участников спецоперации.

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"Учитывая все нюансы, которые могли возникнуть при задержании, старший группы КОРД принял решение не штурмовать квартиру стрелка, а дать ему шанс показаться", - сказал он и добавил, что задержание состоялось без эксцессов.

Как сообщал УНИАН, на Харьковщине в ноутбуке задержанного боевика нашли видео расстрела украинских военных.