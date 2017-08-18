На Луганщине во дворе частного дома подорвался 13-летний подросток
13:57, 18 августа 2017Происшествия
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Мальчик принес домой опасный предмет и, пытаясь его разобрать, подорвался.
Парень подорвался с. Теплое во дворе частного дома / фото УНИАН
В Станично-Луганском районе подорвался 13-летний подросток, в больнице ему ампутировали верхние конечности.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.
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Она отметила, что парень подорвался в с. Теплое на подворье частного дома.
"Сейчас на месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы. По предварительной информации, мальчик принес домой опасный предмет и, пытаясь его разобрать, подорвался. Ребенок госпитализирован в областную детскую больницу в г. Лисичанске (минно-взрывная травма живота, ампутация верхних конечностей)", - сообщила Погукай.
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