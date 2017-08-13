В Одесской области во время охоты застрелили охотника

В Одесской области во время охоты застрелили человека. Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло в Татарбунарском районе.

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По предварительным данным, во время охоты мужчина застрелил по неосторожности другого охотника. В полиции не исключают, что происшествие произошло из-за употребления алкогольных напитков.

Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, ранее во Львовской области во время незаконной охоты 38-летний мужчина застрелил своего отца.