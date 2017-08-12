В Донецкой области трактор подорвался на взрывном устройстве, пострадал водитель

В Бахмутском районе Донецкой области на взрывном устройстве подорвался трактор, пострадал водитель. Об этом сообщается на сайте полиции Донецкой области.

«Сегодня в 07.40 в дежурную часть Бахмутского отдела полиции поступило сообщение о том, что на поле трактор наехал на мину», - говорится в сообщении.

В результате взрыва 63-летний водитель получил телесные повреждения. Его доставили в больницу. Также в результате взрыва повреждены элементы техники.

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Данный факт зарегистрирован в журнале Единого учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других происшествиях.

На месте работают сводный отряд полиции и эксперты-взрывотехники. Проводится проверка. В полиции отметили, что с начала года это шестой случай в Донецкой области, когда трактор наталкивается на взрывное устройство.

Как сообщал УНИАН, в пригороде Киева в двухэтажном доме произошел взрыв газа, пострадали 4 человека. В квартире выбило два окна, разрушены межкомнатные двери, повреждены деревянный пол на площади около 15 кв. м и обшивка входных дверей четырех квартир.