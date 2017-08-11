Наказал за гусей смертью: в Донецкой области мужчина на глазах у детей жестоко убил пса

На Донетчине в городе Славянск мужчина, сговорившись с женой, жестоко убил пса, привязав несчастное животное проволокой к авто и протащив его на большой скорости около 500 метров. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Сообщается, что таким образом мужчина – переселенец, который работает таксистом, решил наказать животное за съеденных гусей.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 299 УКУ.

Как сообщал УНИАН ранее, в Одессе полиция открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с конем, которого заставляли возить туристов в жару. В полицию поступило сообщение о том, что в центре города, на улице Пушкинской, конь, тянувший повозку с людьми, упал и лежит на проезжей части.

Во время проверки указанного сообщения следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции установила, что, по предварительным данным, в результате осложненных погодных условий, связанных с аномальной жарой, у животного ухудшилось состояние здоровья.