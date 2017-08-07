В Одессе полиция открыла дело из-за жестокого обращения с конем, который возил туристов в жару

В Одессе полиция открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с конем, которого принуждали возить туристов в жару.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, 5 июля в полицию поступило сообщение о том, что в центре города, на улице Пушкинской, конь, который тянул карету с людьми, упал и лежит на проезжей части.

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Во время проверки указанного сообщения следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции установила, что, по предварительным данным, в результате осложненных погодных условий, связанных с аномальной жарой, у животного ухудшилось состояние здоровья.

«Конь потерял сознание, рухнув на землю», - рассказали в главке. Люди, ставшие свидетелями случившегося, обратились к ветеринару. Прямо на месте животному была оказана необходимая помощь – поставлена капельница, организовано поливание водой и пр. Процедуры проходили на протяжении более 2 часов. Коня удалось спасти.

Следственным отделением Приморского отдела полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается.