Неизвестные открыли стрельбу по толпе людей в Чикаго, есть жертвы
21:36, 09 августа 2017Мир
978 0
По словам родственников пострадавших, они готовили на улице барбекю. При стрельбе погиб 28-летний мужчина.
Группа неизвестных подошла к толпе людей на улице и начала стрелять без предупреждения / скриншот
В Чикаго, штат Иллинойс, произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, еще шестеро ранены. Об этом сообщает издание Chicago Tribune.
Читайте такжеБандитские разборки в Чикаго: за 4 выходных дня в перестрелках пострадали более 100 человек
Отмечается, что группа неизвестных подошла к толпе людей на улице и начала стрелять без предупреждения.
По словам родственников пострадавших, они готовили на улице барбекю. При стрельбе погиб 28-летний мужчина.
Инцидент произошел в двух кварталах от полицейского управления района Бронзевиль. Преступники скрылись с места происшествия. В настоящее время правоохранительные органы ведут их розыск.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter