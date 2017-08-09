Неизвестные открыли стрельбу по толпе людей в Чикаго, есть жертвы

В Чикаго, штат Иллинойс, произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, еще шестеро ранены. Об этом сообщает издание Chicago Tribune.

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Отмечается, что группа неизвестных подошла к толпе людей на улице и начала стрелять без предупреждения.

По словам родственников пострадавших, они готовили на улице барбекю. При стрельбе погиб 28-летний мужчина.

Инцидент произошел в двух кварталах от полицейского управления района Бронзевиль. Преступники скрылись с места происшествия. В настоящее время правоохранительные органы ведут их розыск.